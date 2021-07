E dopo la festa restano i danni e i rifiuti

CREMA - "La calata degli Unni in piazza Garibaldi", stanotte per i festeggiamenti per la vittoria del campionato europeo dell'Italia di calcio. Così il sindaco Stefania Bonaldi ha stigmatizzato il comportamento di pochi incivili che durante i caroselli hanno causato danni all'arredo urbano tra pali della segnaletica divelti e rifiuti abbandonati ovunque.

Stamane gli operatori di Linea gestioni e del comune hanno provveduto alla sistemazione della piazza. "La coppa dobbiamo consegnarla agli operatori di Linea Gestioni che si sono trovati davanti questo spettacolo in piazza Garibaldi e in altre zone della città - ha evidenziato Bonaldi -: come trasformare un gioiosissimo momento di festa nella calata degli Unni, e purtroppo per colpa di una minoranza di disagiati, che non sanno distinguere gioia e rabbia, ci vanno di mezzo tutti i tifosi. No, queste non sono notti magiche".