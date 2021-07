Da Monaco in bici in onore della maxi panchina

GERRE DE' CAPRIOLI - La Big bech, una vera attrazione per il territorio. Tantissime le persone che, per curiosità, passione o semplicemente per trascorrere un pomeriggio diverso si sono recate in piarda in località Mento per uno scatto sulla maxi panchina grigiorossa. In tanti hanno voluto condividere questo momento sui social, altri invece lo tengono come ricordo di una tappa o di una visita improvvisata nel Cremonese.

C’è chi arriva in macchina e incuriosito sale ad ammirare la bellezza del paesaggio e chi invece in sella alla sue due ruote scende per una sosta dopo aver pedalato per decine e decine di chilometri.

E' arrivato anche Manfredo K. proveniente da Monaco che in sella alla sua bicicletta da corsa è in vacanza in provincia di Cremona. È’ arrivato a Gerre, da Motta Baluffi, dove alloggia alla Locanda e una volta in piarda è salito sulla Big Bench per una foto ricordo. «Sono qui in vacanza e parto al mattino per andare in giro in bici – ha raccontato – ieri sono andato a Zibello e oggi sono venuto qui. Ho visto con stupore questa maxi panchina».

Anche Antonio Gemmi di Sesto Cremonese, in sella alla sua moto, ha raggiunto questa località per pranzo. E prima di rimettersi in marcia non ha esitato un momento all’invito di scattare una foto ricordo con un panorama mozzafiato.



Gianluca Ghisolfi di Sospiro invece spesso si mette in sella alla sua bici e si gode i percorsi ciclabili lungo le sponde del Grande Fiume. «Ma questa volta l’ho fatto con l’obiettivo di arrivare sin qui e scattare una foto sulla maxi panchina. Ne avevo sentito parlare e devo dire che le immagini non rendono l’idea. La sensazione di salirci sopra e ammirare il panorama mozzafiato sono davvero unici».

Molte persone hanno visitato l’opera riscuotendo diffusi apprezzamenti. Non escludiamo qualche sorpresa nelle prossime settimane

Soddisfatto il sindaco Michel Marchi che alcune settimane fa aveva inaugurato la struttura insieme all’ideatore e creatore Sonny Ciliberto. «Molte persone hanno visitato l’opera riscuotendo diffusi apprezzamenti. Non escludiamo qualche sorpresa nelle prossime settimane».

Si tratta della prima Panchina Gigante istallata sul Fiume Po e la 149esima nel mondo, fuori scala, alta 2,26 metri, larga 4 con uno scheletro in ferro per il quale sono stati usati 200 chili di ferro tubolare.

Tutto nasce da Ciliberto che la scorsa estate si era innamorato del progetto a Pietrasanta. Da allora ha pensato di portare una Big bench anche nel Cremonese. E il sindaco Marchi non ha esitato un momento e ha deciso di ospitarla proprio in piarda dove si può godere della magia del Po oltre a diventare una bella attrazione per ciclisti grazie al percorso curato da CC Cremonese gitanti e turisti.

Cremona è di fatto entrata nella rete nazionale del Big bench community project, fondato dall’artista e designer Chris Bangle che vanta ormai migliaia di simpatizzanti. Sono un elemento di arredo fuori scala di impatto ed arricchimento per tante comunità.