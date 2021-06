Ora il Grande Fiume ha la sua panchina gigante

GERRE DE' CAPRIOLI - Una foto in riva al Grande Fiume, seduti su una panchina gigante e con un panorama mozzafiato, in uno dei posti più belli e suggestivi del Parco del Po e del Morbasco, in località Mento. Da oggi pomeriggio tutto questo è possibile grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michel Marchi e all’ideatore dell’iniziativa, Sonny Ciliberto, giovane laureato in Scienze del Turismo che promuove il territorio cremonese attraverso le sue pagine social VisitCremona. Sonny infatti ha realizzato personalmente con lo zio Nicola Brocchieri nella loro officina di Gadesco la panchina grigio rossa fuori scala (alta 2,26 metri, larga 4 con uno scheletro in ferro per il quale sono stati usati 200 chili di ferro tubolare).

Proprio oggi pomeriggio si è tenuta l’inaugurazione con i primi scatti immortalati da turisti e cittadini. «Mi sono innamorato del progetto l’estate scorsa a Pietrasanta, arrampicandomi come un bambino sulla panchina gigante che domina la città per ammirare il panorama della Versilia e ho subito pensato come avrei potuto portare una Big Bench anche nel cremonese. Ringrazio il sindaco Marchi di ospitare la mia maxi panchina che vuole essere un luogo allegro per chiunque voglia godere della magia del Po oltre a diventare una bella attrazione per ciclisti grazie al percorso curato da CC Cremonese gitanti e turisti». Questa è la prima Panchina Gigante istallata sul Fiume Po e la 149esima nel mondo.