Giovedì d'estate, una vetrina sulla normalità

CREMONA - Si respira aria d’estate e di festa in città, dopo un anno segnato dalla pandemia. I ritrovati e tanto attesi Giovedì d’estate, appuntamento della tradizione dedicato allo shopping serale, sono ritornati con il valore aggiunto di contribuire a consolidare un assaggio di ritrovata normalità. I cremonesi si sono riappropriati degli spazi per lunghi mesi «proibiti» dalla quarantena e dalla paletta dei colori che intimavano lo stop ripopolando strade e le piazze riscoprendo il piacere dell’aggregazione, della chiacchiera scambiata sul corso, del gelato seduti al tavolino, dell’occhiata gettata alla vetrina luccicante. Il primo appuntamento - fra associazioni sportive in vetrina, musica di sottofondo con i dj set e stand delle botteghe di quartiere - non è stato baciato dai saldi di fine stagione che iniziano domani, ma i richiami all’acquisto sono già scattati da qualche giorno. La manifestazione organizzata da Botteghe del Centro e Confcommercio è realizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune e con media partner il quotidiano «La Provincia».