Le Frecce Tricolori salutano le Mille Miglia

BRESCIA - Le Frecce Tricolori danno il benvenuto alla Mille Miglia. Come da tradizione, la Pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica Militare ha sorvolato Brescia alle 13.30, in particolare viale Venezia, con le auto d'epoca schierate iscritte all'edizione 2021 pronte alla partenza. Nel cielo si sono stagliati i colori della bandiera italiana, orgoglio nazionale. Tanti gli appassionati e i curiosi a naso all'insù per vedere il passaggio che tanto emoziona della Pattuglia.

RIPRESE: FOTOLIVE/FILIPPO VENEZIA