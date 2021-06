Schianto in via Bergamo, tre auto distrutte e un ferito grave

CREMA - Una carambola spaventosa con tre mezzi coinvolti e quattro feriti, uno dei quali è stato trasportato in ospedale in eliambulanza. È successo lungo via Bergamo, pochi minuti prima delle 19.30: lo schianto è avvenuto in pieno rettilineo, all'altezza del cimitero di Santa Maria. La dinamica è ancora tutta da verificare, ma in base ad una prima ricostruzione l'incidente sarebbe stato innescato da una Fiat 600 in viaggio verso Crema che, dopo aver speronato una Hyundai i10, è entrata in collisione frontalmente con un Ford Transit, che si stava muovendo in direzione opposta: a bordo del furgone c'erano alcuni operai che, con ogni probabilità, stavano facendo ritorno a casa. Ad avere la peggio è stato il conducente della 600, che è stato ricoverato in condizioni serie. Gli altri tre feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e della Croce Verde di Soncino, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Cremona e ai carabinieri della compagnia di Crema.