VIDEO Coronavirus, il medico-tenore dà la carica ai colleghi con la lirica

LONDRA (13 aprile 2020) - Fra le figure più originali nella lotta globale contro il coronavirus c'è anche quella del medico-tenore. Così il sito della Bbc definisce Alex Aldren, giovane dottore del Royal London Hospital e del Newham Hospital nella capitale britannica che dà la carica ai suoi colleghi impegnati contro la Covid-19 cimentandosi nelle arie più famose, come Nessun dorma, celebre romanza della Turandot di Giacomo Puccini. Lo fa (con tanto di mascherina protettiva) in un video che sta avendo un grande successo nel Regno Unito e nel resto del mondo.

Singolare la storia di Aldren: laureato in medicina, ha portati avanti la professione di medico per due anni, ma la vocazione per la musica lirica lo ha spinto a inseguire il suo sogno di diventare un tenore. «Nelle scorse settimane è successo qualcosa senza precedenti nelle vite di tutti - racconta nel video - da un lato il mondo dell’opera ha dovuto chiudere i battenti per l’epidemia e allo stesso tempo siamo stati investiti da una crisi sanitaria internazionale. Quindi ho deciso di tornare nel settore medico». È riuscito comunque a portare avanti la sua passione più grande, esibendosi per un pubblico molto speciale di colleghi e pazienti.

