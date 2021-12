Una squadra di campioni per lanciare il libro di Vialli

CREMONA - Gianluca Vialli e Roberto Mancini in attacco, Fabio Pecchia a centrocampo, difesa solida con Ciro Ferrara e Pietro Vierchowod supportati in fascia dal cremonese Maurizio Gaiardi: una squadra di campioni del calcio per mandare in gol il libro «Gianluca gonfia la rete», scritto dal medico Matteo Bonetti (stampato da Fantigrafica), che raccoglie una serie di cimeli, in particolare figurine da tutto il mondo, attraverso i quali viene ripercorsa la carriera di Gianluca Vialli. Il tutto condito da una passione e un tifo smisurato nei confronti del campione cremonese che dai campetti della provincia ha fatto il giro del mondo con la sua fama di bomber internazionale, ammirata in ogni angolo della terra.

Il campione cremonese in collegamento streaming dalla propria casa di Londra: in studio il direttore de La Provincia, Marco Bencivenga, che ha curato la prefazione di questo «piccolo capolavoro» in cui il medico cremonese racconta la carriera di Vialli iniziata negli anni Settanta. Ovvero quando l’icona mondiale del calcio «Made in Cremona» iniziava a tirare i suoi primi calci al pallone.

Il libro sarà venduto da sabato 18 dicembre in abbinata con il quotidiano La Provincia.