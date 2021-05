Cremonese, buon punto contro il Chievo

CREMONA - La Cremonese porta a casa il secondo pareggio consecutivo sfatando il tabù Bentegodi dove contro il Chievo finora non aveva ancora segnato gol e guadagnato punti. La classifica si muove ancora e la squadra di Pecchia guadagna un punto sul Cosenza che ha perso ad Empoli e quindi la salvezza è a un passo (c'è un vantaggio di 10 punti, ne bastano 5 per evitare i playout) a due giornate dalla fine. I grigiorossi hanno avuto la forza di rimontare lo svantaggio dopo un primo tempo in cui l'attacco è stato abbastanza leggero e la difesa ha commesso qualche ingenuità. Nella ripresa però è tornata in campo un'altra squadra, più attenta e più pericolosa in avanti. Il punto è più che meritato.