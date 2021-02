VIDEO L'augurio dei tifosi del cremonese Esposito per la sfida che vale il titolo italiano

CREMONA (25 febbraio 2021) - Domani venerdì 26 febbraio, nella manifestazione organizzata all’Allianz Cloud di Milano da Opi Since 82-Matchroom-DAZN, il pugile peso welter cremonese Nicholas Esposito, ancora imbattuto, (13-0 con 5 KO) avrà la prima opportunità in carriera di vincere un titolo. Salirà infatti sul ring per giocarsi il titolo italiano contro il campione d’Italia Tobia Loriga (32-8-3 con 6 KO) sulla distanza delle dieci riprese. La sfida tra Nicholas Esposito e Tobia Loriga è affascinante. Il cremonese infatti è un giovane di 26 anni che vuole diventare per la prima volta campione d’Italia, mentre Loriga è un veterano di 43 anni, dalla grande esperienza, che farà di tutto per difendere il titolo. Appuntamento su Dazn. Nel video i sostenitori di Esposito si sono trovati sotto la sua palestra per augurargli buona fortuna con uno striscione:” Sul ring hai dimostrato il tuo valore, forza Nico ora assalto al tricolore’.

