VIDEO F1, fiamme sull'Alfa di Raikkonen

ABU DHABI (12 dicembre 2020) - Torna a vedersi il fuoco in pista in Formula 1. Un piccolo incendio alla Alfa Romeo Racing di Kimi Raikkonen nel corso delle seconde libere di Abu Dhabi, a causa del surriscaldamento del motore, episodio che ha fatto tornare in mente i terribili momenti del primo Gp del Bahrain con Grosjean vivo per miracolo. Il pilota finlandese è riuscito a uscire dall’abitacolo senza problemi, mentre la sessione pomeridiana di libere è stata sospesa.