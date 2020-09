Noi Siamo Cremona, il video che svela le maglie 2020/21 della Cremonese

CREMONA (24 settembre 2020) - Un club dalla storia ultra centenaria, una maglia dai colori unici, il legame con il territorio. Un legame profondo come le radici e solido come le mani laboriose della sua gente. La stagione che sta per iniziare ha un unico filo conduttore, un filo grigio e rosso che tiene unite fortemente unite la Cremonese a Cremona e alla sua provincia. Tutti stiamo attraversando un momento storico unico, delicato e particolare; un periodo ancora sospeso tra speranza e ricordo dove è necessario guardare al futuro con fiducia e ottimismo senza spegnere i riflettori sul dolore che ha provocato il recente passato. La storia della Cremonese è la storia di tutti coloro che hanno portato, portano e continueranno a portare il grigiorosso nel loro cuore, è il racconto di una passione calcistica che si confonde con le tradizioni e la cultura millenarie della città, è il senso di appartenenza di chi la nostra maglia la indossa, idealmente, ogni giorno sul posto di lavoro o sui banchi della scuola. Perché questa è Cremona; perché insieme, anche se necessariamente ancora distanti, siamo Cremona.

Il video messaggio attraverso il quale vengono presentate le maglie che verranno indossate nella stagione 2020/21 racconta questo legame antico, indissolubile, eterno. Così come lo raccontano le divise prodotte da Acerbis.

La maglia storica del kit home: a strisce verticali grigiorosse, simbolo dell’U.S. Cremonese e della sua tradizione, con la frase "Fortitudo mea in brachio" stampata sul retro collo interno e il simbolo della città di Cremona, il braccio che sostiene la palla d'oro, sul retro collo esterno.

La maglia "away': bianca con un inserto geometrico grigio che richiama la marezzatura del violino e la tradizione liutaria e con una silhouette rossa che mostra il Torrazzo, l'edificio simbolo della città. La maglia è stata scelta dai tifosi al termine di un contest organizzato dagli stessi negli scorsi mesi.

La terza maglia: blu, legata simbolicamente al Grande Fiume che attraversa Cremona e che ne ha plasmato la storia nel corso dei secoli.

Le maglie 2020/21 saranno in vendita nei prossimi giorni presso lo store online U.S. Cremonese (store.uscremonese.it) e presso l’Ipercoop del Centro Commerciale Cremona Po.

Nel video, Cremona e i cremonesi sono rappresentati come se fossero un'unica identità: migliaia di cuori che battono all'unisono e che, nonostante le difficoltà, non si danno per vinti continuando a lottare insieme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO