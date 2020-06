VIDEO Il saluto commosso alla Vanoli e a Cremona di Flavio Fioretti

CREMONA (10 giugno 2020) - Il vice allenatore della Vanoli Basket Flavio Fioretti ha chiuso il suo rapporto con la società. Ma ha voluto esprimere attraverso un post sul suo profilo Facebook l'amore per i colori biancoblu, per la società, per la città, per i tifosi. Questo il suo commosso saluto:

"L’urlo che sentite è uguale alla passione e tutta l’energia che ho messo in campo in questa avventura. GRAZIE! GRAZIE DI CUORE, per questi 3 anni stupendi pieni di emozioni indescrivibili che rimarranno per sempre una tappa fondamentale della mia vita. I numerosi messaggi ricevuti da voi mi riempiono di energia e sono il più bel risultato di sempre, ben oltre quelli del campo, perché mi dicono che sono riuscito ad entrare nel vostro cuore. E’ stato un piacere parlare con tutti voi perché siamo stati e saremo sempre una grande famiglia. Grazie a tutta la società, Aldo, Davide, Ruth, Checco che mi hanno dato questa opportunità. In questi anni ho potuto “rubare” preziosi consigli da tutti e negli ultimi 2 preparare la pre-stagione è stato entusiasmante e grazie a tutto lo staff e alla squadra abbiamo poi raggiunto risultati storici, una vera ciliegina sulla torta! Ma la Vanoli è molto di più, è proprio la Vanoli Family, con tutto il settore giovanile che è addirittura diventato Cremona Basketball Academy per essere un punto di riferimento per la città. La fortuna che ho avuto di costruire un gruppo di lavoro e trasmettere loro messaggi, pensieri, dubbi per aiutarli a crescere, è stato uno momento di arricchimento personale. Con tutti gli allenatori delle giovanili è nato un rapporto stupendo che ci vedrà sempre insieme sul campo con lo stesso scopo, far crescere degli uomini. Le parole potrebbero essere infinite, ma solo alcune possono raccontare tutto, GRAZIE A TUTTI CON UN ABBRACCIO DA FLAVIO, MIA MOGLIE MILENA ED IL NOSTRO PICCOLO MICHAEL". #basketball #flavio_fioretti #vanoli_basket

