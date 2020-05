VIDEO Coronavirus: Cremonese, iniziati gli allenamenti individuali

CREMONA (19 maggio 2020) - Scattano le sedute individuali per i giocatori della Cremonese che tornano dunque a frequentare le strutture sportive di via Postumia. Il profumo dell’erba appena tagliata e il Centro Arvedi che in questa stagione è più verde che mai grazie agli alberi lungo i vialetti che gettano nuove foglie, torneranno ad essere un ambiente famigliare per Claiton e compagni, attesi oggi da un impianto sanificato ed accogliente per ricominciare a correre e sudare con una certa intensità, sebbene in un clima molto particolare. La società ha ricevuto gli esiti delle visite (tutti negativi) e ha consentito dunque ai propri tesserati di varcare i cancelli di via Postumia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO