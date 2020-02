VIDEO Travis Diener presenta la divisa speciale Vanoli per la Final Eight 2020

CREMONA (12 febbraio 2020) - Presentata oggi con un video dedicato e protagonista il capitano Travis Diener la divisa speciale con cui la Vanoli Basket Cremona darà il via alla Coppa Italia 2020 di Pesaro. Il video è stato realizzato per dare la giusta rilevanza agli sponsor che hanno deciso di essere presenti sulla divisa nell’importante vetrina nazionale delle Final Eight di Coppa Italia, quegli sponsor che valorizzano e supportano il progetto Vanoli Basket Cremona. L’intera divisa naturalmente prodotta dallo sponsor tecnico Errea, curata nei minimi dettagli, che vede naturalmente sul fronte, proprio sotto la Coccarda Coppa Italia 2019, il title sponsor Ferramenta Vanoli e sul retro il main sponsor Edilkamin. Sulla canotta hanno deciso di essere presenti sul fronte le aziende Delta Infor, Blaklader Italia e AB Cogeneration, mentre sul retro le aziende Braga, Fervi, Sapiens ed Oleificio Zucchi. Il Pantaloncino invece vede presenti sul fronte come in campionato le aziende C2 Group e Gruppo Bossoni Automobili, a cui si aggiungono le new entry Tre Esse Carpenteria e Consultinvest, mentre sul retro non possono mancare Vanoli Ferro ed UPM. Le divise special edition, con tutti gli altri articoli del merchandising Vanoli Cremona, saranno in vendita sul sito www.ferramentavanoli.com o in Ferramenta Vanoli a Soncino.