VIDEO Cremonese, presentazione del Calendario Solidale Lae

CREMONA (14 dicembre 2019) - Durante la mattinata, nella sala stampa del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, è stato presentato il calendario solidale 2020: “Vincere insieme è un gioco da ragazzi della Lae”.

Il lunario vede nei panni dei protagonisti i ragazzi e le ragazze della cooperativa sociale di via Gioconda e i calciatori della Cremonese. Si tratta di un progetto nato sul finire dell’anno scorso che si è concretizzato con l’inizio della nuova stagione agonistica dei grigiorossi. I 12 scatti, opera di Studio PiTre, sono stati realizzati all’interno dello stadio Zini e del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. Le immagini raccontano le emozioni intense vissute dai protagonisti durante i momenti condivisi dei diversi shooting. Il calendario si apre con Mogos, Ravaglia, Arini, Soddimo e i ragazzi della Lae che esultano sugli spalti dello Zini e si chiude con la tradizionale foto di squadra che per i grigiorossi ha coinvolto Agazzi, Ceravolo, Castagnetti e Palombi. Doveroso dedicare lo scatto del mese di marzo allo storico trionfo di Wembley, mentre particolarmente significativa è la fotografia scelta per il mese di settembre: un chiaro invito a superare le barriere architettoniche e mentali che ancora non favoriscono l’inclusione sociale a scapito delle persone con disabilità.

Nel corso della conferenza stampa, introdotta dal presidente della Cremonese Paolo Rossi, è stata sottolineata l’importanza di questo progetto che ha avuto nel fattore umano il proprio motore. Alessandro Tantardini – presidente di Lae – ha sottolineato il lavoro quotidiano svolto dagli operatori e dai ragazzi della cooperativa sociale e ha svelato i due sogni nel cassetto della Onlus: realizzare una nuova sede in connessione con le scuole per dar corso ad una vera inclusione e realizzare la seconda casa famiglia in un’oasi di verde. A raccontare il percorso del progetto fotografico sono state la coordinatrice Silvia Biazzi e Sara, una delle protagoniste che non ha mancato di pungolare i grigiorossi tra i sorrisi (“Vorrei che vincessero un po’ di più anche per noi”).

Il calendario è distribuito da Lae in offerta libera presso la sede di via Gioconda 5 (e-mail: info@leaonlus.it) e sarà disponibile anche allo stadio Zini in occasione della gara Cremonese-Juve Stabili del prossimo 26 dicembre.