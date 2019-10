VIDEO Vanoli, coach Sacchetti presenta il match con l'Armani Milano

CREMONA (18 ottobre 2019) - Coach Meo Sacchetti ha presentato, nella conferenza stampa sponsorizzata FERVI, la sfida di domenica della Vanoli Cremona all'A|X Armani Exchange Milano. Queste le parole dell'allenatore biancoblu: "Giochiamo contro Milano, squadra che non ha certamente bisogno di presentazioni. E' sicuramente la favorita di questo campionato per una serie di fattori: la sua storia, la squadra che ha costruito quest'estate e non ultimo l'allenatore, Ettore Messina.Per quanto ci riguarda dovremo fare sicuramente meglio di quanto fatto sin qui, soprattutto per non subire in modo determinante sia la loro fisicità che la loro tecnica. Contro una squadra tosta come Milano dovremo lavorare molto per cercare di limare qualcosa di ciò che fin qui non è andato".

"A Reggio Emilia - ha proseguito Sacchetti - abbiamo fatto degli errori ma soprattutto non abbiamo avuto quell'intesità che dovremmo sempre avere in un campionato difficile come quello italiano. So che abbiamo un processo ancora da sviluppare per poter arrivare al massimo di questa intensità e su questo abbiamo lavorato in settimana. Contro Milano dovremo giocare comunque al massimo di quelle che sono le nostre potenzialità, anche se questo potrebbe non bastare per eliminare la differenza di valori in campo. Sarà però importante vedere dei miglioramenti e un atteggiamento giusto messo in campo nello sfidare i più forti. Infatti, lo stimolo di affrontare grandi giocatori come Rodriguez o Scola dovrà essere il nostro punto di forza domenica, il nostro valore aggiunto".