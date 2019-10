VIDEO Cremonese, il gol di tacco di Caracciolo arriva a 600mila visualizzazioni sui social

CREMONA (18 ottobre 2019) - Con oltre mezzo milione di visualizzazioni, il gol di Antonio Caracciolo firmato nel test con la Pro Vercelli fa concorrenza alla prodezza estiva di Danilo Soddimo contro il Napoli. Un altro gol della Cremonese (segnato ancora in amichevole) ha fatto il giro del mondo attraverso il web. Dopo il meteorite di Danilo Soddimo che aveva segnato un gol segnato da 50 metri contro il portiere Meret del Napoli, adesso è il ‘tacco magico’ di Antonio Caracciolo ad aver attirato le attenzioni su di sé finendo addirittura sui canali social dell’emittente Espn, network statunitense che trasmette esclusivamente contenuti sportivi. La Espn ha infatti condiviso si Twitter il video messo online dalla stessa Cremonese in cui Caracciolo segna un gol strepitoso su punizione di Soddimo. Il difensore centrale, senza guardare la porta avversaria, inventa con un colpo di tacco un pallonetto che non lascia scampo al portiere della Pro Vercelli. La Cremonese ha commentato il gesto con la frase ‘Una cosa facile facile di Antonio Caracciolo’, oppure, sulla piattaforma Tiktok che raccoglie brevi video realizzati con dispositivi mobile con la frase ‘Da noi solo cose facili’. Per la Espn la frase ideale del proprio tweet è stata: ‘Suerte o genialidad?’ ovvero semplice fortuna o colpo di genio? Fatto sta che la clip del gol ha totalizzato circa centoventimila visualizzazioni tra Espn e Us Cremonese, mentre sulla piattaforma Tiktok il contatore è arrivato di poco sotto le 450mila visualizzazioni. Ci sono poi i like di Facebook e Instagram che insieme hanno portato altre 25mila visualizzazioni. Non male Antonio.