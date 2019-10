VIDEO Cremonese, Mogos e la sua emozione in Nazionale

CREMONA (17 ottobre 2019) - E' rientrato oggi dopo la prima convocazione in carriera con la Nazionale della Romania e subito si è messo al lavoro con i compagni agli ordini di mister Baroni: per Vasile Mogos sono stati dieci gironi ad alta intensità, come racconta nel video a cura dell'Us Cremonese. "E' stato bellissimo vivere questa esperienza, anche se non sono sceso in campo. La Cremonese? Lavoriamo per la partita di Empoli dove andremo a testa alta e pronti a dare il massimo".