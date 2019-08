Pattinaggio a rotelle in linea, nuova pista per i RedBlack

CREMONA (24 agosto 2019) - Inaugurazione ufficiale, questo pomeriggio alle 17, in piazzale Azzurri d’Italia, per la nuova pista del RedBlack Roller Team, gloria cremonese del pattinaggio a rotelle in linea. Si tratta di un’area complessiva di 2.400 metri quadrati, con una parabolica di 175 metri che corre lungo l’intero perimetro e ‘sfoggia’ una superficie modernissima e colorata, realizzata in moderno materiale sintetico a base d’acqua che rispetta appieno i criteri ambientali. «Per noi è un momento importantissimo, atteso da tempo», commenta Mariano Abramo, presidente del RedBlack Roller Team. «Il nuovo impianto ci rende orgogliosi perché permette all’intero gruppo, che conta 90 ragazzi, di compiere un decisivo salto di qualità. Soltanto un’altra società in Lombardia può vantare una pista analoga. I lavori, completati a tempo di record, sono costati 40 mila euro. La spesa è stata interamente sostenuta dalla società sportiva grazie al supporto di un pool di sponsor».

