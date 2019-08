Cremonese-Virtus Francavilla: 4-0 al 68'

CREMONA (11 agosto 2019) - La Cremonese sin dalle prime battute di gioco fa la partita e si rende pericolosa con Palombi e Mogos. I grigiorossi devono fare attenzione alle ripartenze della Virtus Francavilla che in un paio di occasioni spaventano la difesa e il portiere Agazzi. Alla metà del primo tempo la Cremonese prende in mano la partita e nei minuti finali arrivano i due gol che consentono ai grigiorossi di andare negli spogliatoi con il doppio vantaggio. Al minuto 41, su schema da calcio d'angolo, Soddimo calcia e la sua conclusione è deviata in gol di testa da Claiton. Al minuto 44 il raddoppio di Deli, bravo a battere con una conclusione di destro il portiere Costa.

Iniziata la ripresa la Cremonese è in controllo. Al 58' arriva il terzo gol, autore Palombi, imbeccato in profondità da Soddimo. Il giovane attaccante salta il portiere e segna a porta vuota.

Al 66' la Cremonese cala il poker. In rete ancora Palombi che calcia forte sotto la traversa dal limite dell'area di rigore.

