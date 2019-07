VIDEO Canestri Privati - The Sacchetti Family

Lega Basket Serie A

Pubblicato il 26 lug 2019



A poco più di un mese dai Mondiali in Cina, The Sacchetti Family si racconta nella rubrica "Canestri Privati" della Lega Basket serie A. Dagli aneddoti sul nome di Brian, che inizialmente doveva chiamarsi Clio, passando per il Triplete con la Dinamo Sassari conquistato assieme e per i gusti musicali differenti, per poi chiudere con la passione di Olimpia (moglie di Meo a mamma di Brian) per la pallacanestro, alla base del rapporto con Meo. #TuttoUnAltroSport