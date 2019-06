Lo Stadio Zini come un salotto, lavori a pieno ritmo

CREMONA (27 giugno 2019) - Spettacolare l'effetto: seggiolini in tutti i settori dello stadio, sistemazione anche della tribuna, manto erboso completamente rifatto, con il prato che sarà coperto con le zolle (da metà luglio la posa). Proseguono a grande ritmo i lavori allo stadio Zini, che diventa un vero 'salotto'. E tutto sarà pronto per il campionato, come conferma il direttore generale della Cremonese, Paolo Armenia. Altre novità: rifatto anche il campo 2 in sintetico del centro Arvedi e il manto erboso al campo Soldi.

