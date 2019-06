VIDEO Partito il Memorial Telli di basket 3 contro 3

CREMONA (21 giugno 2019) - Su il sipario sull’edizione 2019 del 3vs3 Classics’Streetball-Memorial Robi Telli, appuntamento clou dell’estate cestistica cremonese di scena al campetto di via dei Classici di Cremona fino a domenica sera. Una manifestazione importante anche nei numeri: si affronteranno 500 atleti suddivisi in 44 squadre nel torneo senior maschile, 12 nel tabellone femminile, 12 nel torneo under 18 con oltre 150 partecipanti al torneo under 13 e minibasket. E proprio questa mattina si è partiti dai più piccoli con una delle rassegne di 3 contro 3 più importanti del Nord Italia. All’ombra del Torrazzo sono infatti attesi giocatori in arrivo da Trentino, Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Per quanto riguarda il programma del Memorial Robi Telli si prosegue domani con i tornei senior e con anche l’all star game di Baskin delle 18. Terminate le fatiche del pomeriggio, in serata ci si sposterà alle Colonie Padane per la tradizionale festa all’insegna di musica e amicizia. Il gran finale è domenica con l’attesa gara delle schiacciate delle 18 e le finalissime a seguire. Nelle categorie senior, sia maschile che femminile, il torneo mette in palio pass per le fasi eliminatorie delle finali nazionali di 3 contro 3 di Riccione di fine luglio.