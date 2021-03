VIDEO Con Giuseppe il centro si veste di musica

CREMONA (29 marzo 2021) - Questa mattina, attorno alle 11, il crocevia fra via Mazzini, via Manzoni, via Solferino e piazza Roma si è improvvisamente animato di note e poesia. Un giovane cantante cremonese, dotato di una splendida voce e con basi musicali diffuse da due altoparlanti, ha dato vita a un bellissimo concerto da strada. Il bravo cantante ha strappato applausi e ammirazione ai passanti. Più d’uno lo ha premiato con una piccola offerta, tanti lo hanno ripreso con lo smartphone, ma il vero boom lo hanno fatto il sito e la pagina Facebook de La Provincia con una «diretta» che ha ottenuto oltre 15 mila visualizzazioni, centinaia di like e altrettanti, entusiastici commenti. Una bella soddisfazione per Giuseppe Carmignano, 28 anni, di Casalbuttano. «Facevo serate nei ristoranti, ma ora è tutto chiuso», si è rammaricato.

