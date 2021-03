VIDEO Basker vince al Festival Giffoni

[GUARDA L'INTERVISTA Al CANE HOLLY]

CREMA (16 marzo 2021) - «Vincere il Giffoni è stato bellissimo. Seimila bambini hanno votato per me. Grazie bambini!». A parlare è Holly, diminutivo di Hollywood, un bellissimo Border Collie... Eh sì, perché Holly è un cane che parla e che solo i bambini possono sentire, per chi scrive (che bambino non è più) ha fatto un’eccezione.

Il titolo del corto che ha vinto la sezione dei cortometraggi realizzati per le elementari al Festival Giffoni è: «Basker. Il cagnolino in cerca d’amore». La voce di Basker è del padrone di Hollywood, Pippo Crotti, attore e mimo, che ha girato il corto, coinvolgendo i bambini che frequentano la sua scuola di teatro di Romanengo. «È la storia di un cagnolino che parla. Ho dato la voce al mio bellissimo Border Collie, Hollywood»

