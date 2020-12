VIDEO Il Bianco Natale delle Pink Voices

CREMONA (17 dicembre 2020) - Gli auguri in musica delle Pink Voices, coro al femminile diretto da Mimma D’Avossa, arrivano sulla melodia di Bianco Natale; al pianoforte Marco Somenzi. L’insieme si riunisce virtualmente per interpretare uno dei brani più celebri della tradizione natalizia: un canto che davvero “riscalda il cuore” in questi tempi foschi.

