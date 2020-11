VIDEO Ligabue, 'Volente o nolente' (feat. Elisa) (Official Video)

CORREGGIO (24 novembre 2020) - È online il video di “Volente o nolente”, primo vero duetto tra Luciano Ligabue ed Elisa, attualmente in radio e in digitale, e unico featuring contenuto nel disco di inediti “7” e nella raccolta “77+7” (in uscita il 4 dicembre). Il video del brano è diretto da Younuts! e prodotto da Marco Salom per CrossMediaFilms.

Era il 2006 quando Ligabue ed Elisa si sono trovati insieme in studio per incidere il brano “Gli Ostacoli del Cuore”, brano scritto da Luciano per Elisa, in cui le voci dei due artisti si uniscono per la prima volta sul finale della canzone. Ora, a 14 anni di distanza, le loro voci tornano di nuovo insieme per emozionare il pubblico sulle note di “Volente o nolente”, il primo vero duetto tra i due artisti.

“Volente o nolente” è uno degli inediti contenuti nell’atteso disco “7”, che contiene 7 brani, spunti che Luciano ha ritrovato, riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove eccezionali canzoni, e nell’imperdibile raccolta “77+7”, con i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga, rimasterizzati nel 2020. Una doppia uscita discografica per celebrare 30 anni di una straordinaria carriera!

