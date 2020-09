VIDEO Omaggio a Morricone di Yokoyama e Maccagnola

CREMONA (20 settembre 2020) - L’Auditorium Arvedi ha ospitato quest'oggi il suono dello Stradivari Vesuvio 1727, affidato alla violinista Lena Yokoyama, protagonista in duo con il pianista Diego Maccagnola dell’ultimo appuntamento della rassegna «L’anima della musica». In programma un’ampia ricognizione da Antonio Vivaldi a Ennio Morricone, passando per la Sonata n.3 op.108 di Johannes Brahms.

