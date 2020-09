VIDEO Cremona, Samuel in concerto a Porta Mosa

CREMONA (19 settembre 2020) - Sulle note di «La Risposta» si è aperta ieri notte la prima delle due serate del Tanta Robba Festival Live in the Park. Samuel, voce dei Subsonica, si è presentato sul palco poco prima delle 22 di fronte a oltre 500 persone per una cavalcata lunga più di 25 anni di musica. «Questo è un esperimento – ha detto al pubblico -, infatti siamo tutti seduti, e sono seduto anche io». Incentrato, nella sua prima parte, sui brani più recenti della sua carriera solista, il concerto ha progressivamente abbracciato alcuni dei capitoli più conosciuti del percorso dei Subsonica e dei Motel Connection, i due progetti musicali che Samuel ha vissuto da protagonista e che in questo particolarissimo tour ha deciso di proporre spogliati dall'usuale vena elettronica di sempre in favore di un sound molto spesso funkeggiante grazie a una band composta da Pierfunk (primo bassista dei Subsonica e membro dei Motel Connection), Gianluca Cato Senatore dei The Bluebeaters alla chitarra e Tozzo dei Linea 77 alla batteria. Nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, la prima serata di Tanta Robba Festival Live in the Park incornicia un grande successo, confermando anche Porta Mosa come un luogo spettacolare per la musica dal vivo e, si spera presto, per altri spettacoli.

