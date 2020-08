VIDEO Il nuovo bravo 'Ditemi Dove Andate' di Giulia Dagani

CREMONA (27 agosto 2020) - E' stato pubblicato il nuovo brano 'Ditemi Dove Andate' della cantante cremonese Giulia Dagani. Così Giulia ha annunciato il video sul proprio profilo Facebook.

"È con un’emozione immensa che vi presento il mio nuovo singolo:

Ditemi Dove Andate.

Un brano che sa di casa mia, che sa di campagna, che sa di questo anno assurdo che stiamo vivendo.

Per la prima volta dopo tanto tempo mi sento davvero bene con una cosa che ho scritto. Ne vado orgogliosa.

Voglio ringraziare con il cuore:

Diego Barborini per il lavoro pazzesco fatto, per il supporto. Ha co-prodotto il brano con me e dio solo sa quante notti ha passato in studio a lavorarci, non sarò mai grata abbastanza.

Mattia Tedesco alle chitarre,sempre presente (anche se a distanza) con la sua musica eccelsa da 14 anni a questa parte.

Un fratello acquisito.

Matteo Bassi al basso, talento allo stato puro, anima gentile e ricca. Un vero amico.

Tommaso Ruggeri alla batteria, ho iniziato a volergli bene quando aveva 14 anni e già suonava come un alieno.

Armando Cocchi al piano, la serenità fatta a persona.

Grazie a Fabio Morabito e al Faro71 Studio.

Grazie infinitamente al mio Bro Bazoo Bzk Prod, compagno di progetti e fucina di idee.

Grazie alla mia Veronica Cipelletti per il suo make up.

Grazie a Francesco Zovadelli per la pazienza nel giorno di riprese, il più caldo dell’estate.

Ed ora basta, vi lascio.

Ditemi cosa ne pensate!"

❤️

La trovate anche su spotify, YouTube e tutti i digital store!!

Music and lyrics by Giulia Dagani

Produced by Giulia Dagani and Diego Barborini

Vocals: Giulia Dagani

Guitars: Mattia Tedesco

Bass: Matteo Bassi

Piano: Armando Cocchi

Drums: Tommaso Ruggeri

Mixed by Diego Barborini at Stable Studio

Mastered by Diego Barborini at Faro 71 Studio

Shoot and edited: Bazoo BZK_Prod

Runner: Francesco Zovadelli

Make up artist: Veronica Cipelletti

Shoes and sunglasses: Hangard Chiari