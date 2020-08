VIDEO 'Now Forever', il brano dei Cobalto registrato in piena emergenza Covid 19

CREMONA (23 agosto 2020) - Cobalto è la band cremonese capitanata da Rilly Segalini che recentemente ha pubblicato il brano dal titolo 'Now Forever'. Le riprese del video sono state effettuate il 15 marzo scorso in piena emergenza Covid 19, nel marasma più totale, documentando le vie della nostra città alle ore 22 e mettendo in evidenza l'assoluta mancanza di traffico. "Non sapevamo cosa ci aspettasse - spiega Segalini - ed eravamo nel panico, in un periodo che sicuramente segnerà questo secolo... Fortunatamente noi come band, oltre a non subire danni fisici causati da questo virus, abbiamo avuto un periodo molto creativo sia dal punto di vista musicale che interpersonale riguardo alle relazioni tra di noi, per cui non possiamo dire che tutto questo "Non sense" sia stato negativo, anzi positivissimo per i -COBALTO+. Abbiamo trovato la "quadra" o per lo meno speriamo".

