VIDEO Lo scrittore Paolo Roversi presenta l'appuntamento online di mercoledì 17 giugno

CREMONA (16 giugno 2020) - Torna, domani pomeriggio (ore 17,30) l’appuntamento con Giallo a Palazzo, la rassegna promossa da Confcommercio Cremona e dal quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, con il sostegno di Lgh e di Cassa Padana. L’appuntamento è in diretta sul profilo Facebook del quotidiano oppure sul sito del giornale. Ne sarà protagonista Paolo Roversi, scrittore, giornalista e sceneggiatore di Viadana, nonché promotore, ogni anno a fine gennaio, a Suzzara, del festival Nebbia Gialla. Roversi sarà intervistato da Paolo Regina, direttore artistico oltre che autore di romanzi gialli, e da Paolo Gualandris per La Provincia. «In pochi mesi ritroviamo Paolo Roversi, uno dei giallisti più amati – conferma Paolo Regina –. Non a caso i suoi romanzi sono tradotti in otto lingue. Ma se a renderlo famoso è stato il giornalista hacker, simpatico e scanzonato, Enrico Radeschi, protagonista dei suoi gialli, questa volta l’autore di Viadana presenta il suo secondo thriller con Sem. Sono pagine ricche di suspence. Dopo Addicted, anche Psychokiller è un libro che il lettore inizia e non lascia più fino alla fine, proprio per il ritmo della narrazione, per la sua agilità, per il continuo rilancio dell’azione». «Ho ambientato quasi tutti i miei romanzi a Milano – ha confermato Roversi - , una città che amo e che conosco profondamente quindi raccontarla mi viene quasi naturale. In questo thriller ho descritto il lato più oscuro della città in linea con il mood della vicenda e l’indole dei personaggi».