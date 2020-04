VIDEO La Tribù dei Rumori 2020 (senza musica) di Max Pieri

CREMONA (30 aprile 2020) - I musicisti della Tribù dei Rumori, orchestra rock di ragazzi fra i 6 e i 20 anni di Cremona, hanno realizzato un video molto particolare, senza musica, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione della piccola industria musicale, piuttosto in ginocchio e dimenticata in questa emergenza da Coronavirus.

La Tribù dei Rumori è stata fondata il 1 ottobre 2007. Il progetto nasce all'interno di una scuola per iniziativa personale di Max Pieri con lo scopo di far suonare gli allievi di batteria fra di loro e montare un piccolo spettacolo per la fine dell'anno scolastico. Col passare del tempo però si cominciano ad inserire anche altri strumenti fino a farla diventare una vera orchestra. Il gruppo ha all’attivo un centinaio di concerti, 5 concorsi vinti, 3 dischi e la partecipazione di circa 150 ragazzi. La formazione, che varia dai 13 ai 40 elementi è in continua evoluzione, perché ad una certa età i ragazzi piu' grandi lasciano il posto ai piu' piccoli. Il tutto, istruzione, prove, arrangiamenti, organizzazione, registrazioni audio e video sono a cura di Max Pieri.