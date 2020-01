VIDEO Concerto in cattedrale dell’International Musical Friendship

CREMONA (6 gennaio 2020) - «Un grande gruppo di amici». Si definisce così l’International Musical Friendship, l’orchestra di 60 giovanissimi musicisti provenienti da tutta Europa che oggi pomeriggio in una Cattedrale letteralmente gremita di pubblico ha regalato uno splendido concerto di musica classica all’insegna di Beethoven. Un progetto che a Cremona ha trovato ormai un approdo annuale sicuro - insieme alle tappe che ogni anno portano la stessa orchestra diretta da Ya-Wen Köhler Yang in giro per l’Europa - e la Cattedrale come formidabile sede del concerto (la sera prima proposto nella chiesa parrocchiale di Paderno Ponchielli). Sia il concerto di Paderno che quello di Cremona sostengono i progetti di sviluppo e cooperazione AVSI (www.avsi.org). Il concerto di Cremona ha coronato anche la conclusione di Sempre + Mauro, la rassegna dedicata a Mauro Moruzzi nei 20 anni dalla sua scomparsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO