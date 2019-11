Accardo e Molmenti suonano in Sant'Omobono

CREMONA (13 novembre 2019) - Il cd è stato registrato nella chiesa di Sospiro ed è uscito la scorsa primavera per l'etichetta Dynamic, ma il chitarrista Francesco Molmenti e il cembalista Luigi Accardo, in pratica l'Extravagantia Duo, non hanno resistito al fascino di realizzare un video suonando gli stessi pezzi bachiani nella chiesa cittadina di Sant'Omobono, in coincidenza con la festa patronale. “E' una chiesa bellissima e si trova proprio di fronte a casa mia – spiega Molmenti – per questo abbiamo preso gli strumenti e allestito un piccolo set per registrare in Sant'Omobono un clip promozionale da utilizzare come momento di comunicazione in vista di un tour in Giappone del prossimo gennaio”.

