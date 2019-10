VIDEO Il nuovo brano 'Freedom' di Zucchero Sugar Fornaciari

“Freedom” è il nuovo singolo di Zucchero “Sugar” Fornaciari, disponibile in radio, in digitale e sulle piattaforme streaming. Il singolo anticipa l’attesissimo disco di inediti, “D.O.C.”, in uscita venerdì 8 novembre su etichetta Polydor/Universal Music.

Rappresentazione per immagini del concetto di libertà, il video di “Freedom” è stato girato tra California, Nevada e Utah e diretto da Gaetano Morbioli per Run Multimedia. Alter ego dell’Artista, il protagonista di “Freedom” è un maestoso stallone nero simbolo di forza e spirito combattivo. Aiutato da una giovane e sensibile ragazza, il protagonista dall’animo selvaggio e ribelle riesce a conquistare la sua libertà e a ricongiungersi con i suoi simili. Una storia che nella sua semplicità tiene attaccato lo spettatore allo schermo portandolo a sperare che il protagonista assoluto del video possa tornare a cavalcare libero sulle note di questo primo singolo di Zucchero perché… «trattenermi non potrei». Si precisa che durante le riprese del video nessun animale è stato maltrattato.

“Freedom” è un inno alla libertà e all’amore scritto a quattro mani insieme all’artista britannico Rag’N’Bone Man. Un brano dal sound ricercato e internazionale figlio di una nuova ricerca musicale che si mescola al tradizionale e “certificato” stile “Sugar”.