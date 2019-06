VIDEO Back to school al Ponchielli con Lodo Guenzi

CREMONA (9 giugno 2019) - Una festa sotto i riflettori del teatro Ponchielli. L’edizione numero tredici di Back to School, il laboratorio musicale che vede coinvolti i ragazzi delle scuole superiori della città - un percorso curato dal Comune di Cremona in collaborazione con la Fondazione Ponchielli - è giunta ieri al suo momento finale con il tradizionale concerto conclusivo. Sul palco, insieme alla formazione 2019 della Back To School Band - selezionata da un team di docenti di musica – c’era anche Lodo Guenzi, voce de Lo Stato Sociale, artista-guida scelto per coordinare questa edizione del progetto. Trionfatore con la sua band al Festival di Sanremo 2018 (arrivarono al secondo posto con Una vita in vacanza), Lodo ha voluto imbastire coi ragazzi una scaletta basata non esclusivamente sui brani dello Stato Sociale.

