VIDEO Spadino benedetto per i due gemelli Cadetti

CASALMAGGIORE (5 aprile 2021) - Sebastiano lui, Valentina lei, gemelli di Casalmaggiore entrambi Cadetti dell'Accademia militare di Modena. Una scelta decisamente inusuale ma del tutto convinta da parte dei due 19enni che oggi nel cortile dell'oratorio di Cicognara hanno espresso davanti a decine di persone riunite per la messa di Pasquetta all'aperto il loro voto di fedeltà alla loro missione militare che vuole essere di "pace, difesa dei più deboli, solidarietà". Una preghiera solenne seguita dalla benedizione degli spadini che poi sono stati consegnati loro dai genitori. In un clima di grande commozione, l'evento voluto dal parroco don Andrea Spreafico in quanto Sebastiano e Valentina Tizzi sono educatori del Grest, ha lasciato una fortissima impressione nei presenti e un ricordo che resterà indimenticabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO