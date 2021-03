VIDEO Spiaggione dei pirati, il Covid nega l'assalto pasquale

VIADANA (30 marzo 2021) - Sabbia bianca e finissima, acqua finalmente limpida, la vegetazione della golena che sta rifiorendo: ci sarebbero tutti gli elementi per riappropriarsi dello spiaggione dei pirati in riva al Po ma quest'anno, come del resto l'anno scorso, si dovrà rinunciare al tradizionale "assalto" pasquale alle casette realizzate con tronchi intrecciati che consentono di arrampicarsi e vedere sullo sfondo la motonave Stradivari ormeggiata. Davvero un peccato per quelle orde di bambini che con i loro genitori facevano la loro prima esperienza del Grande Fiume andandolo a vedere così da vicino.

