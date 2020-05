VIDEO Virus Fase 2: 'If I Only Had A Brain', progetto della scuola secondaria di San Matteo

SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE/VIADANA (20 maggio 2020) - La scuola secondaria di primo grado di San Matteo delle Chiaviche, frazione di Viadana, ha lanciato un video progetto legato al tema dell’emergenza sanitaria e nato da un’idea del professor Giuseppe Cominotti di Quattrocase di Casalmaggiore con la collaborazione della professoressa Patrizia Gallippi e della professoressa Rosanna Chiovoloni.

Nella clip i ragazzi che frequentano il laboratorio di coro della scuola (classi seconda e prima) danno i propri suggerimenti per vivere consapevolmente la Fase 2 e cantano la canzone «If i only had a brain» («Se solo avessi un cervello!») tratta dalla colona sonora del film «Il Mago di OZ» dando il loro contributo a tenere alta l’attenzione sulle regole da osservare in questo periodo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO