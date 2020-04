VIDEO Inno di Mameli eseguito dalla Banda della Società Musicale Estudiantina

CASALMAGGIORE (24 aprile 2020) - In vista del 25 aprile, la Banda Estudiantina di Casalmaggiore ha realizzato un video suonando l'Inno di Mameli. Sedici musicisti del gruppo, ciascuno a casa sua, ha suonato il proprio strumento registrando un video. Poi, con un lavoro di montaggio, i vari filmati sono stati uniti.

"Da decenni - spiega Luca Grandi, che ha lavorato al montaggio - la Banda della Società musicale Estudiantina ha sempre accompagnato la parata che ogni 25 aprile partiva dalla Casa del Mutilato per snodarsi attraverso le vie di Casalmaggiore, sostando per la Santa messa in San Francesco per concludersi presso il Palazzo Municipale. Per anni l’Inno di Mameli ha accompagnato l’alzabandiera e la salita delle autorità in municipio per l’omaggio ai Caduti. Anche quest’anno nonostante la situazione drammatica che la nostra comunità vive, la banda non vuole mancare al solenne appuntamento e per questo ha realizzato questo video".

Quindi da un lato risuoneranno lungo le vie cittadine le note delle più famose marce, attraverso la diffusione sonora tramite la vettura di ZeroDb di Emanuele Piseri, e dall’altra una piccola delegazione ha voluto registrare, ognuno dalla propria casa, l’inno di Mameli. "Che la musica - dicono all'Estudiantina - possa unire tutti i Casalaschi nel ricordo del 25 aprile ispirando il senso patriottico che ci fa sentire fieri di essere italiani".