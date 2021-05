Il governatore Fontana: "Il nuovo ospedale si farà"

CREMONA (30 aprile 2021) - "Cremona modello per la Lombardia. Tutte le forze in campo stanno lavorando senza risparmiarsi e il risultato è encomiabile", ha commentato il governatore della Lombardia Attilio Fontana al termine della visita all'hub vaccinale di CremonaFiere. "Ci impegniamo a raggiungere percentuali di vaccinazioni ancora più alte perché possiamo farcela - ha aggiunto -. Mancano i vaccini e questo rallenta il nostro obiettivo". Fontana ha anche parlato del progetto del nuovo ospedale: "Si farà, il direttore generale Giuseppe Rossi ha tantissime idee in proposito". Un commento anche sulla carenza di personale: "I risultati parlano da soli e sono ottimi. La mancanza di medici ai box di anamnesi è un problema che stiamo affrontando per potenziare il numero delle presenze".



