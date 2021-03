Tensione con la giornalista di Sky, Bertolaso interrompe il collegamento

ROMA (24 marzo 2021) - Il consulente della campagna vaccinale di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha interrotto, stizzito, il collegamento con 'Buongiorno', in onda su SkyTG24.

“Entro fine marzo partono le vaccinazioni per i vulnerabili”?, chiede la conduttrice, Tonia Cartolano. E Bertolaso replica: “Sono già iniziate le vaccinazioni per i vulnerabili”. Ma la giornalista incalza: “Io non ne ho trovata una di persona, verificheremo”. A questo punto il medico, specialista delle emergenze, si sfoga: “Tanto che ci mettete, criticare Bertolaso è diventato uno sport abbastanza normale, fate quello che volete”.

