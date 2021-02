Coronavirus, rischio in aumento L'Iss: "Restare in casa"

ROMA (19 febbraio 20211) - "Analogamente a quanto avviene in altri paesi Europei, si raccomanda il rafforzamento/innalzamento delle misure su tutto il territorio nazionale» e si invita la popolazione a "rimanere a casa il più possibile". Lo sottolinea il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. Ciò anche per la circolazione di varianti a maggiore trasmissibilità. Si confermano per la terza settimana segnali di tendenza ad un "graduale incremento nell’evoluzione epidemiologica» e si osserva un "peggioramento nel livello generale del rischio". Aumenta l’incidenza dei casi (135 per 100mila abitanti) e l'indice Rt risulta in crescita a 0.99 (a 1.07 nel limite superiore). Sono tre le regioni che passano dal giallo all’arancione: il Molise, la Campania e l’Emilia-Romagna. La Provincia Autonoma di Bolzano e l’Umbria passeranno al rosso, anche se in parte già lo erano con ordinanze regionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO