VIDEO Follia in autostrada: Montecchio, in monopattino esce dal casello della A4

MONTECCHIO MAGGIORE (5 dicembre 2020) - Follia in autostrada. Sta facendo il giro del web il video nel quale si vede un uomo in monopattino elettrico imboccare l'uscita del casello dell'autostrada A4, a Montecchio Maggiore. Il filmato è stato girato da un camionista che, una volta arrivato all'altezza del casello, si è visto sbucare davanti il monopattino. L'ignoto conducente, ovviamente senza casco, ha imboccato la corsia riservata al Telepass, ha "dribblato" la sbarra e ha poi proseguito per la sua strada, come se nulla fosse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO