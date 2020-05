VIDEO A Gerre de' Caprioli troppi indisciplinati da fuori comune, il sindaco Marchi: Chiudo tutto

GERRE DE' CAPRIOLI (8 maggio 2020) - Piste ciclabili e argini affollati di indisciplinati a Gerre de' Caprioli, provenienti da fuori comune. Se la situazione non cambierà nel week end, da lunedì prossimo nuovo lockout per i non residenti. È questa la contromisura annunciata dal sindaco Michel Marchi.

