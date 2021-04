Orario sbagliato al varco Ztl di piazza Roma

CREMONA (21 aprile 2021) - Diventa un caso il «fuso orario» della Zona a traffico limitato che blinda il centro di Cremona. Gli occhi sono puntati, in particolare, sul varco di accesso di piazza Roma, il pannello elettronico che si trova sul marciapiede che delimita i Giardini, a pochi metri da piazza Filodrammatici. Lì, l’orologio che scandisce lo stop e i via libera durante i feriali come il blocco integrale del week end è circa sette minuti indietro rispetto all’orario ufficiale, quello elettrocontrollato, l’ora condivisa dalla gran parte dei telefonini. Morale: per sette minuti chi è al volante dell’auto e si fida del proprio smartphone (e magari dall’orologio del cruscotto) pensa di essere in zona franca. Che in realtà scatta quando sullo stesso cellulare l’orologio segna le 16.07. Il processo inverso accade al mattino, quando, alle 9, si torna al rosso.

