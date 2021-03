VIDEO INTERVISTE #CheTeatrochefa: al Ponchielli la Giornata Mondiale del teatro

CREMONA (28 marzo 2021) - A teatro ci si va in giacca, per rispetto del luogo. Che impressione trovare in una tasca un biglietto datato 30 gennaio 2020 per il concerto della Württembergische Philharmonie. Sembra un altro mondo, eppure nella Giornata Mondiale del Teatro quel biglietto suggerisce: «Dove eravamo rimasti?». Il ministro Dario Franceschini aveva detto che il 27 marzo i teatri e cinema avrebbero riaperto, ma così non è stato e così non sarà, almeno per tutto aprile. Il Ponchielli ha tuttavia voluto rendere omaggio alla resilienza attiva degli artisti con una mattinata in cui a parlare sono stati artisti e operatori in diretta Facebook sulla pagina del quotidiano «La Provincia» e su quella del Ponchielli, grazie alle riprese di Cremona 1 che trasmetterà oggi alle 20,30, #CheTeatrochefa, titolo del talk show.

A fare da padrone di casa è stato Andrea Cigni, sovrintendente del Ponchielli, con cui hanno dialogato Andrée Ruth Shammah, regista e direttrice del Teatro Franco Parenti, Barbara Minghetti, direttrice artistica del Macerata Opera Festival, Jader Bignamini, direttore della Detroit Symphony Orchestra, il mezzosoprano Anna Maria Chiuri, l’attore Giuseppe Sartori, vincitore del Premio Melato nel 2018 e Alessandro Trebeschi della segretaria artistica del Grande di Brescia che ha accompagnato al piano l’ingresso degli ospiti con brani di Cavalleria rusticana di Mascagni, Traviata di Verdi, Carmen di Bizet. In un clima da salotto, un po’ modello Maurizio Costanzo Show, si è parlato di teatro, si è raccontato un anno difficile, senza lamentele, ma con la determinazione di tornare in scena, tutti insieme, in sicurezza.

