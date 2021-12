Giornata del violino, gli auguri dei 'big five'

CREMONA - In occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale del Violino, il 13 dicembre, lo Stauffer Center for Strings, il primo centro musicale internazionale interamente dedicato agli strumenti ad arco, festeggia questa ricorrenza così speciale attraverso un video realizzato con i suoi docenti ed allievi dell’Accademia Stauffer. Da Cremona, la capitale mondiale della liuteria, uno straordinario gruppo di leggendari musicisti, tutti docenti dell’Accademia Stauffer, celebra il violino lanciando uno speciale messaggio di auguri dalla Sala Stradivari di Palazzo Stauffer, sede dello Stauffer Center, riunendo una straordinaria collezione di strumenti storici: Salvatore Accardo (con il violino Guarneri del Gesù “ex Hart” del 1730), Daniel Hope (con il violino Guarneri del Gesù "ex Lipinski" del 1742), Julian Rachlin (con il violino Stradivari “ex Liebig” del 1704), Steven Isserlis (con il violoncello Stradivari “Marquis de Corberon” del 1726), Sarah McElravy (con il violino Ferdinando Gagliano del 1791).